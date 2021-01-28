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Симфонический оркестр сыграет хиты к культовым видеоиграм в Доме офицеров

28.01.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 апреля в 19.00 в Доме офицеров выступит симфонический оркестр и хор, которые исполнят хиты к культовым видеоиграм. Билеты — 28−79 рублей.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании, который принимал участие в записи альбома немецкой группы Rammstein, выступит в этот вечер с хором Polifonica, который выступал на сцене знаменитой Венской филармонии. С оркестром выступит приглашенный дирижер — Andrzej Jakuszew, с хором — Павел Шепелев.

В их исполнении прозвучат популярные хиты к культовым видеоиграм: Dota 2, Skyrim, World of Tanks, Mortal kombat, Witcher 3, Super Mario, Lineage 2, Overwatch, Killzone, Heroes III, Assasin`s Creed, Metal Gear Solid 2, Undertale — Megalovania и другим.

Организаторы мероприятия говорят, что собрали лучшую коллекцию музыки из наиболее популярных видеоигр. И обещают, что звучание барабанов и электрогитар, в сопровождении струнных и духовых инструментов, зарядят слушателей в этот вечер.

Video Game Symphony 6+

Когда: 24 апреля, 19.00
Где: Дом офицеров
Сколько: 28−79 рублей

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Теги: Минск
 
 
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24 апреля в 19.00 в Доме офицеров выступит симфонический оркестр и хор, которые исполнят хиты к культовым видеоиграм. Билеты - 28−79 рублей.
 
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