Симфонический оркестр сыграет хиты к культовым видеоиграм в Доме офицеров

Источник материала: Tut.by

24 апреля в 19.00 в Доме офицеров выступит симфонический оркестр и хор, которые исполнят хиты к культовым видеоиграм . Билеты — 28−79 рублей.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании, который принимал участие в записи альбома немецкой группы Rammstein, выступит в этот вечер с хором Polifonica, который выступал на сцене знаменитой Венской филармонии. С оркестром выступит приглашенный дирижер — Andrzej Jakuszew, с хором — Павел Шепелев.

В их исполнении прозвучат популярные хиты к культовым видеоиграм: Dota 2, Skyrim, World of Tanks, Mortal kombat, Witcher 3, Super Mario, Lineage 2, Overwatch, Killzone, Heroes III, Assasin`s Creed, Metal Gear Solid 2, Undertale — Megalovania и другим.

Организаторы мероприятия говорят, что собрали лучшую коллекцию музыки из наиболее популярных видеоигр. И обещают, что звучание барабанов и электрогитар, в сопровождении струнных и духовых инструментов, зарядят слушателей в этот вечер.