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В Китае нашли руины древних городов, которым больше четырех тысяч лет

28.01.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Археологи обнаружили в Китае руины двух городов, возраст которых оценивается в четыре тысячи лет. Об этом заявляется в сообщении агентства «Синьхуа» .


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Руины нашли во время раскопок в центральной китайской провинции Хэнань. Города квадратной формы были связаны между собой, но при этом их окружали рвы с водой. Площадь первого города составляет порядка 60 тысяч квадратных метров, второго — около 20 тысяч.

По словам директора Института культурного наследия и археологии провинции Лю Хайваня (Liu Haiwang), глубина рвов превышала 12 метров. То есть они превосходили сооружения, которые обычно использовались для оборонительных целей. По мнению ученого, это может говорить об особой важности найденных городов в те времена.

Раскопки начались еще в апреле прошлого года в местности Юйсы площадью 1,5 млн кв. метров. Отмечается также, что с открытием двух этих городов в провинции Хэнань впервые нашли реликвии культуры Эрлитоу, существовавшей на территории Китая в период 2100−1800 гг. до нашей эры.

 
 
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Руины нашли во время раскопок в центральной китайской провинции Хэнань. Города квадратной формы были связаны между собой, но при этом их окружали рвы с водой.
 
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