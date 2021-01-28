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В Мозыре грузовик на переезде попал под трамвай - и оказался в канаве. Есть пострадавшие

28.01.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Мозырем на переезде грузовик попал под трамвай и затем оказался в канаве, сообщают TUT.BY очевидцы.


Фото: сообщество во Вконтакте «Хамство на дорогах Мозыря»

ДТП произошло днем 28 января примерно в километре от Мозыря.

По словам очевидцев, водителя трамвая зажало в кабине, травмы также получил и водитель грузовика.


Фото: читатель TUT.BY

Попавший в ДТП трамвай ездит по маршруту, который связывает Мозырь с промышленной зоной Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Основные его пассажиры — работники НПЗ и жители пригородных населенных пунктов.


 
 
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ДТП произошло днем 28 января примерно в километре от Мозыря.
 
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