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В Мозыре грузовик на переезде попал под трамвай - и оказался в канаве. Есть пострадавшие
Источник материала: Tut.by
Под Мозырем на переезде грузовик попал под трамвай и затем оказался в канаве, сообщают TUT.BY очевидцы.
ДТП произошло днем 28 января примерно в километре от Мозыря.
По словам очевидцев, водителя трамвая зажало в кабине, травмы также получил и водитель грузовика.
Попавший в ДТП трамвай ездит по маршруту, который связывает Мозырь с промышленной зоной Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Основные его пассажиры — работники НПЗ и жители пригородных населенных пунктов.
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ДТП произошло днем 28 января примерно в километре от Мозыря.
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