Прокурор запросила семь лет тюрьмы(!) для Дмитрия Дубкова - он только перегородил дорогу машиной

Дело рассматривает судья Елена Жукович. Государственный обвинитель — прокурор Анастасия Малико.





"Пострадавшие" — водители троллейбусного парка №4 Виктор Новодворский, Андрей Автушко, слесарь-электрик троллейбусного парка №4 Сергей Лизгирда.





Дмитрий Дубков — 29-летний дальнобойщик. В ночь с 10 на 11 августа он присутствовал на акции протеста возле станции метро "Пушкинская" в Минске. Его попросили преградить дорогу машиной, что он и сделал.





Он находится под стражей с 15 августа.





Дмитрий Дубков вину не признает.





26 января свидетель Леонид Загородников рассказал, что в ту ночь его стали раздражать звуки с улицы, и он вышел посмотреть. На улице сигналили машины, проезд был заблокирован. Со стороны проспекта Пушкина слышались взрывы.





Он шел домой в сторону Сердича, время от времени останавливаясь, чтобы снять события на телефон. Его заинтересовал момент, когда к МАЗу бросилась группка парней. Был ли среди них обвиняемый, он сказать не смог. К





огда машина проехала мимо него, услышал звук, похожий на ДТП, увидел, что якобы разбито лобовое стекло. В этот момент один человек вышел из машины, забрал одежду и исчез в толпе: Леонид не слышал угроз в его сторону, но было видно, что он напуган.





Ребята стали кричать, что у них есть ключи, спрашивали, кто может сесть за руль. Из толпы стали говорить, что у одного из них — невысокого, в камуфляжной одежде, с барсеткой — есть пистолет: он держал его стволом в землю. Но не угрожал им, а словно контролировал зону возле МАЗ.





Леонид не видел момента, когда кто-то сел за руль, но уверен, что это был непрофессионал: он неуверенно развернул машину в сторону ОМОНа, но не может сказать, был ли это Дубков.





Свидетель подчеркнул, что он вызвал милицию, по телефону ему сказали "Хорошо", но никто не приехал.





28 января состоялись прения сторон. Прокурор Анастасия Малико считает квалификацию правильной. Она уверена, что действия Дубкова неправомерны, он понимал, что участвовал в массовых беспорядках, а когда покидал машину, стер свои отпечатки пальцев: значит, его действия были преднамеренные.





Преступление было совершено группой лиц по "внезапно возникшему предварительному сговору". Анастасия Маликова посчитала вину доказанной и попросила назначить Дмитрию Дубкову наказание по совокупности двух статей — семь лет лишения свободы в колонии усиленного режима.





А также — удовлетворить иск 21,861 р. в полном объеме.





Адвокат считает квалификацию неправильной: ни один потерпевший не видел насилия, угроза насилия и предварительный заговор не доказаны. Последнее подтверждает то, что водителя искали в толпе, предварительное распределение ролей отсутствует.





Вызывает сомнение и квалификация преступления по ст. 293: обвинение не доказало массовые беспорядки. Дмитрий Дубков ничего не уничтожил, не создал никаких угроз, а создание препятствий на дороге не является квалификационным признаком по этой статье.





Поэтому адвокат считает возможным переквалифицировать ст. 293 на ст. 342. Также защитник считает, что иск не подлежит удовлетворению. В частности, в иск не подлежат включению трамвайные маршруты, которые там перечислены. Адвокат подчеркнул, что пострадавшие не имеют претензий. В связи с этими фактами, просит наказание, не связанное с лишением свободы.





Последнее слово политзаключенного Дмитрия Дубкова прозвучит 2 февраля в 10.30.