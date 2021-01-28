Крах уже близко? У Нацбанка остался всего миллиард долларов на поддержку рубля





Экономика. "У Нацбанка осталось около $1,2 млрд на проведение валютных интервенций без массовой распродажи золота из резервов. Фактически это один месяц валютной паники образца августа 2020 года", - пишет телеграм-канал





Заметим, что в такой ситуации, конечно, можно попытаться продать золото, но это не останется незамеченным в финансовом мире, что неминуемо приведет к страновому дефолту, поскольку золота в стране тоже немного, а долги в отношении к ЗВР огромные.







