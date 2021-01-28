







TUT.BY аудиозапись, на которой человек с голосом экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова, рассказывает об идее строить лагеря «для острокопытных» — тех, кто осужден по политическим статьям. Так глава МИД прокомментировалаудиозапись, на которой человек с голосом экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками, рассказывает об идее строить лагеря «для острокопытных» — тех, кто осужден по политическим статьям.





Макей заявил, что, как дипломат, привык доверять конкретным фактам и аргументированной информации.





— Я понимаю, что можно, как у нас сейчас модно, не доверять аргументированной информации, официальным данным, но зная, как ведут себя различные Телеграм-каналы, и какую информацию доводят до наших европейских западных партнеров оппоненты власти, я должен сказать, что я абсолютно не верю тем измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти. Поэтому, прежде чем, приводить какие-то вымышленные факты и информацию, надо детально разобраться в них, — заявил Макей.





Глава МИД добавил: он не склонен утверждать, что в Беларуси все идеально, есть над чем работать, есть что совершенствовать, но подобного рода вещи, по мнению Макея, должны происходить не под диктовку внешних кураторов, не под давлением улицы, не через революцию, которая несет только кровь и слезы, а в рамках закона.





— Может быть, это займет больше времени — совершенствование и развитие общества и государства, может быть, потребуется больше усилий, но разрушить сегодня можно моментально, все, до основания, что было достигнуто за всю предыдущую 30-летнюю историю нашей независимости.





Кто создавать будет, и каким образом мы будем создавать новое государство на руинах разрушенного — ответа от оппонентов власти я, к сожалению, до сих пор не услышал. Санкции, убрать, уничтожить, смести и так далее и тому подобно. Знаете, сегодня, я называю это бесчинствующая демократия, я знаю, что после этого ряд выпадов в мой адрес будет звучать...





Но зная многих людей, которые находятся там, за рубежом, зная, что они говорят и что предлагают в отношении Беларуси и белорусского народа, я убежден, что случае прихода таких властей к власти, это будет фашиствующая демократия, — заявил Макей.





На эту тираду Макея можно лишь ответить знаменитой фразой, которую приписывают Уинстону Черчиллю: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами".





Напомним, инициатива BYPOL обнародовала аудиопленку, на которой личность с голосом, похожим на голос нынешнего заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, заявляла о планах создать лагеря для протестующих.



