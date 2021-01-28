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В 6-местной камере-24 человека! Пытки и издевательства на Окрестина продолжаются
Источник материала: Партизан
Условия в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске сравнимы только с пытками.
Женщины, вышедшие после выходных со штрафами с Окрестина, рассказывают
Алеся Алексейчик, которую суд Советского района осудил 26 января на 50 базовых штрафа по ч. 3 ст. 23. 34 КоАП рассказывает, как прошли ее трое суток в ЦИП на Окрестина:
"В субботу в шестиместную камеру №16 нас поместили 24 человека. В камере были женщины от 18 до 62 лет: финансовый аналитик, врач, культуролог, студентки, PR-менеджерка, переводчица, дефектолог, сотрудница зоопарка, программистки, бухгалтер.
Воздуха не хватало: доступа к окнам не было. Мы просили открыть "кормушку" - безрезультатно. От нехватки воздуха болела голова, все время хотелось спать. Ложились на пол – там больше воздуха было. От этого постоянно впадали в сон. Матрасы у нас отобрали, поэтому мы спали на полу, столах, тумбах – это лучше, чем на железных прутьях.
Утром в воскресенье на обходе в камеру на пол вылили ведро с хлоркой. Одной девушке с аллергией и больным сердцем стало плохо. У другой девушки с аллергией на запах курева был приступ удушья, когда нам ненадолго включили вытяжку и оттуда потянуло сигаретами.
Еще у одной девушки рука была в гипсе, который нужно было снимать и делать рентген. Пять дней подряд она просила отвезти ее на снятие гипса и рентген, на что ей отвечали – "передам начальнику тюрьмы".
Нам выдали туалетную бумагу и зубную пасту. На все остальные просьбы отвечали - "нечего было ходить".
Там остались девочки без матрасов, без таблеток с сильной зубной болью и гипсом".
В знак протеста против нечеловеческих условий содержания и незаконного задержания с 23 января в ЦИПе на Окрестина держит сухую голодовку осужденный по арт. 23.34 и 23.4 КоАП на 25 суток Олег Заяц.
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Условия в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске сравнимы только с пытками.
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