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Маленький Джордан: двухлетний мальчик из Минска мастерски играет в баскетбол
28.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Маленький Джордан – так называют двухлетнего Мирона Белапко из Минска. Баскетболом мальчик занимается с пеленок и уже покорил интернет. Видео с ним набирают тысячи просмотров, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
С одним мячом или двумя Мирон справляется играючи. Набивать может по четыре часа без остановки. Мяч – любимая игрушка и одно из первых слов. Точнее, его английская версия – «бол».
Однажды Мирон увидел по телевизору игру
Два раза в неделю у Мирона тренировки. На баскетбольной площадке все по–взрослому. Мячи тоже профессиональные. Хотя «властелин колец» совсем недавно попрощался с пустышкой.
Мальчика уже приняли в академию баскетбола. Хотя обычно берут с четырех лет. Тренеры едины во мнении – это талант. Недавно у Мирона появился напарник.
Профессионально в баскетбол в семье Белапко никто не играет. Но спорт любят. Брат Мирона – футболист, а сестра занимается тайским боксом. Тася еще помогает родителям вести страничку баскетбольного вундеркинда в социальных сетях.
Видео с Мироном собирают тысячи лайков, появились и поклонники из Америки. Как сложится судьба сына, родители не загадывают. Главное: ребенок счастлив. А любовь к спорту пойдет только на пользу, даже если он и не построит баскетбольной карьеры.
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Однажды Мирон увидел по телевизору игру Майкла Джордана и начал повторять за кумиром трюки.
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