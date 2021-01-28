Маленький Джордан: двухлетний мальчик из Минска мастерски играет в баскетбол

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Маленький Джордан – так называют двухлетнего Мирона Белапко из Минска. Баскетболом мальчик занимается с пеленок и уже покорил интернет. Видео с ним набирают тысячи просмотров, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

С одним мячом или двумя Мирон справляется играючи. Набивать может по четыре часа без остановки. Мяч – любимая игрушка и одно из первых слов. Точнее, его английская версия – «бол».

Однажды Мирон увидел по телевизору игру Майкла Джордана и начал повторять за кумиром трюки. Игры NBA – интереснее любого мультика. Хотя любимый, конечно – тоже про баскетбол. В семье Мирона уже прозвали «наш Джордан».

«Мы его в сад отдали, чтобы он там немного отвлекался и развивался с детьми. Сначала мы туда и мячи давали, и кольцо заносили, но он там этим мячом всех достал и нас попросили мяч больше не приносить. До обеда он у нас в садике. Рисует, любит рисовать. Сейчас вот на лице у себя любит порисовать», – рассказал папа Виталий Белапко.

Два раза в неделю у Мирона тренировки. На баскетбольной площадке все по–взрослому. Мячи тоже профессиональные. Хотя «властелин колец» совсем недавно попрощался с пустышкой.

«Он пришел с соской, в памперсе и подмышкой – баскетбольный мяч. Когда его впервые привели, он опасался. Но прошло пару тренировок, и он тут уже по всему залу бегал. Он может попадать с разного расстояния и выбирать оптимальную точку для броска. Водит не только на месте, но и в движении», – рассказал тренер по баскетболу Владислав Милашевский.

Мальчика уже приняли в академию баскетбола. Хотя обычно берут с четырех лет. Тренеры едины во мнении – это талант. Недавно у Мирона появился напарник.

«Малышу интересно, потому что здесь есть Мирон. Они одного возраста, и он за ним тянется. У Мирона видно, что талант с детства. Он прям поглощен. Наш, конечно, не так, но ему тоже нравится», – рассказал Александр Харитон.

Профессионально в баскетбол в семье Белапко никто не играет. Но спорт любят. Брат Мирона – футболист, а сестра занимается тайским боксом. Тася еще помогает родителям вести страничку баскетбольного вундеркинда в социальных сетях.

«Он, когда видит камеру, пытается как-то выкручиваться. Пытается что-то сделать, то есть он понимает, что его снимают. И потом любит смотреть свои же видео», – рассказала сестра Таисия Белапко.

Видео с Мироном собирают тысячи лайков, появились и поклонники из Америки. Как сложится судьба сына, родители не загадывают. Главное: ребенок счастлив. А любовь к спорту пойдет только на пользу, даже если он и не построит баскетбольной карьеры.