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То ли Бейонсе, то ли Круэлла: Бузова сменила имидж после разрыва с Давой
28.01.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица и ведущая Ольга Бузова решилась на бьюти-эксперимент: после
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Расставание Давида Манукяна и Ольги Бузовой стало настоящей сенсацией в сети. Казалось, что в паре царит полнейшая идиллия: это подтверждали совместная самоизоляция, отдых на Мальдивах и бесконечные признания в любви. Но в свой день рождения Бузова резко рассталась с бойфрендом, обвинив его в изменах и насилии.
Теперь Бузова готова двигаться дальше, что подтверждает новый поступок "поющей ведущей": после разрыва с Давой, звезда сменила имидж и перекрасилась в блондинку.
Интересно, что такой финт с преображением удается певице не впервой: после расставания с мужем-футболистом в 2016 году, звезда отказалась от привычного для себя блонда и перекрасилась в брюнетку и сделала каре.
Переживая очередное предательство, Бузова решила вернуться к "истокам": нарастила волосы и сделала модное окрашивание с переходом в платиновый блонд.
"Была блондинкой, после развода брюнеткой. А теперь черно-белая"; "Сломала свою систему окрашивания"; "То ли Бейонсе, то ли Круэлла"; "Ну как всегда и по всем правилам, рассталась - изменись", - прокомментировали подписчики звезды.
Напомним, что недавно экс-возлюбленная Давы
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"Поющая ведущая" решила последовать главному правилу брошенных девушек: после болезненного расставания звезда совершила финт с преображением.
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