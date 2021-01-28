То ли Бейонсе, то ли Круэлла: Бузова сменила имидж после разрыва с Давой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица и ведущая Ольга Бузова решилась на бьюти-эксперимент: после расставания с возлюбленным звезда сменила имидж и вернулась к старому образу.

Расставание Давида Манукяна и Ольги Бузовой стало настоящей сенсацией в сети. Казалось, что в паре царит полнейшая идиллия: это подтверждали совместная самоизоляция, отдых на Мальдивах и бесконечные признания в любви. Но в свой день рождения Бузова резко рассталась с бойфрендом, обвинив его в изменах и насилии.

Теперь Бузова готова двигаться дальше, что подтверждает новый поступок "поющей ведущей": после разрыва с Давой, звезда сменила имидж и перекрасилась в блондинку.

Интересно, что такой финт с преображением удается певице не впервой: после расставания с мужем-футболистом в 2016 году, звезда отказалась от привычного для себя блонда и перекрасилась в брюнетку и сделала каре.

Переживая очередное предательство, Бузова решила вернуться к "истокам": нарастила волосы и сделала модное окрашивание с переходом в платиновый блонд.

"Была блондинкой, после развода брюнеткой. А теперь черно-белая"; "Сломала свою систему окрашивания"; "То ли Бейонсе, то ли Круэлла"; "Ну как всегда и по всем правилам, рассталась - изменись", - прокомментировали подписчики звезды.

Напомним, что недавно экс-возлюбленная Давы предупредила Бузову об опасности и раскрыла тайны блогера.