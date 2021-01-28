Марихуана в кровати и банках: наркодилера задержали в Гомеле - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Причастного к торговле наркотиками гомельчанина задержали сотрудники правоохранительных органов, об этом рассказали в пресс-службе МВД.

В середине января оперативниками был задержан 34-летний неработающий житель областного центра. При нем нашли более 100 грамм марихуаны. По факту незаконного оборота наркотических средств было возбуждено уголовное дело, а следователи приступили к поиску сбытчика.

Его удалось задержать в среду. По оперативной информации, в квартире 36-летний мужчина мог хранить крупную партию каннабиса.

На место прибыл кинолог. Служебная собака нашла схроны с марихуаной: пакеты разных размеров были спрятаны по всем комнатам, их нашли даже в банках и мебели.

Общий вес наркотика составил более пяти килограмм. Возбуждено уголовное дело, фигурант водворен в изолятор временного содержания.

В МВД отметили, что мужчина нигде не работает, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение марихуаны.

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