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Марихуана в кровати и банках: наркодилера задержали в Гомеле - видео
28.01.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Причастного к торговле наркотиками гомельчанина задержали сотрудники правоохранительных органов, об этом рассказали в пресс-службе МВД.
В середине января оперативниками был задержан 34-летний неработающий житель областного центра. При нем нашли более 100 грамм марихуаны. По факту незаконного оборота наркотических средств было возбуждено уголовное дело, а следователи приступили к поиску сбытчика.
Его удалось задержать в среду. По оперативной информации, в квартире 36-летний мужчина мог хранить крупную партию каннабиса.
На место прибыл кинолог. Служебная собака нашла схроны с марихуаной: пакеты разных размеров были спрятаны по всем комнатам, их нашли даже в банках и мебели.
Общий вес наркотика составил более пяти килограмм. Возбуждено уголовное дело, фигурант водворен в изолятор временного содержания.
В МВД отметили, что мужчина нигде не работает, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение марихуаны.
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В поисках наркотических веществ правоохранителям помогала специально обученная собака – общий вес изъятого составил более пяти килограмм.
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