Художник подсветил ультрафиолетом поле с луком-пореем: растения стали похожи на инопланетные

Источник материала: ОНТ

Об экологически чистом искусстве. Голландский художник превратил два гектара лукового поля в инсталляцию.

Благодаря ультрафиолетовой подсветке, лук-порей стал похож на инопланетные растения. Оказалось, танцующие огни в агрономии - не только красиво, они нужны и с практической точки зрения. По законам фитобиологии некоторые комбинации цветов и ультрафиолет могут ускорить рост растений и сделать их устойчивее к вредителям, таким образом, сократить использование пестицидов. На реализацию проекта понадобилось два года.

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