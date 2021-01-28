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Художник подсветил ультрафиолетом поле с луком-пореем: растения стали похожи на инопланетные
Источник материала: ОНТ
Об экологически чистом искусстве. Голландский художник превратил два гектара лукового поля в инсталляцию.
Благодаря ультрафиолетовой подсветке, лук-порей стал похож на инопланетные растения. Оказалось, танцующие огни в агрономии - не только красиво, они нужны и с практической точки зрения. По законам фитобиологии некоторые комбинации цветов и ультрафиолет могут ускорить рост растений и сделать их устойчивее к вредителям, таким образом, сократить использование пестицидов. На реализацию проекта понадобилось два года.
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Об экологически чистом искусстве. Голландский художник превратил два гектара лукового поля в инсталляцию. Благодаря ультрафиолетовой подсветке, лук-порей стал...
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