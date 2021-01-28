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Протесты в Польше: вступил в силу скандальный запрет на аборты
Источник материала: ОНТ
Возобновились протесты в Польше. Здесь вступил в силу скандальный запрет на аборты, и это вызвало новую волну возмущения по всей стране.
В Варшаве митингуют у здания Конституционного суда. Жгут файеры. Протестующие прошли маршем по центру города и заблокировали часть улиц. Демонстрацию называют «Женской забастовкой». Толпа игнорирует предупреждения властей о запрете массовых сборищ из-за пандемии. Согласно новому закону - аборт в Польше теперь можно сделать лишь в нескольких случаях: когда беременность угрожает жизни матери, если есть поражения плода, опасные для женщины. При этом многие тяжелые заболевания, как синдром Дауна и инвалидность будущего ребенка, основанием для аборта больше не являются.
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Возобновились протесты в Польше. Здесь вступил в силу скандальный запрет на аборты, и это вызвало новую волну возмущения по всей стране. В Варшаве митингуют у...
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