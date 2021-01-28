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Протесты в Польше: вступил в силу скандальный запрет на аборты

28.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Польше: вступил в силу скандальный запрет на аборты

Возобновились протесты в Польше. Здесь вступил в силу скандальный запрет на аборты, и это вызвало новую волну возмущения по всей стране.

В Варшаве митингуют у здания Конституционного суда. Жгут файеры. Протестующие прошли маршем по центру города и заблокировали часть  улиц. Демонстрацию называют «Женской забастовкой». Толпа игнорирует предупреждения властей о запрете массовых сборищ из-за пандемии.  Согласно новому закону  - аборт в Польше теперь можно сделать лишь в нескольких случаях: когда беременность угрожает жизни матери, если есть поражения плода, опасные для женщины. При этом многие тяжелые заболевания, как синдром Дауна и инвалидность будущего ребенка, основанием для аборта больше не являются.

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Возобновились протесты в Польше. Здесь вступил в силу скандальный запрет на аборты, и это вызвало новую волну возмущения по всей стране. В Варшаве митингуют у...
 
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