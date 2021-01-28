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Чемпионат Беларуси по хоккею: солигорский «Шахтёр» сыграет с «Динамо-Молодечно»

28.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею: солигорский «Шахтёр» сыграет с «Динамо-Молодечно»

Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе Экстралиги – четыре матча.

Лидеры турнирной таблицы, хоккеисты солигорского «Шахтёра» на выезде сыграют с «Динамо-Молодечно». Эта встреча начнётся в 19:00. В это же время стартовое вбрасывание произведут в «Гомеле», где команда Сергея Стася примет игроков «Могилёва». В Гродно «Неман» сразится с минской «Юностью». Начало в 19:30. А жлобинский «Металлург» дома встретится с оршанским «Локомотивом». Начало матча – в 18:45.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе Экстралиги – четыре матча. Лидеры турнирной таблицы, хоккеисты солигорского «Шахтёра» на выезде...
 
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