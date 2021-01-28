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Орден Красной Звезды нашли и отдали родным ветерана Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
Спустя 75 лет заслуженная награда нашла героя. Орден Красной Звезды, который считался утерянным, передали родным ветерана Великой Отечественной войны - Бориса Можаровского.
Высокую награду получили старшая дочь и внучка фронтовика. О подвигах отца и деда знали – у ветерана много медалей, он часто рассказывал о боях. Борис Можаровский отправился на фронт одним из первых – 24 июня 1941-го. Прошел войну, был трижды ранен, освобождал Беларусь, дошел до Берлина. За личное мужество и героизм был удостоен Ордена Красной Звезды. Символично, что наградной лист с его фамилией датируется 9 мая 45-го. После войны ветеран остался в Гродно. Этим летом награду обнаружили при благоустройстве двора студенческого общежития. По номеру установили имя обладателя.
В этой семье чтут память о войне и героизме, День Победы для них – один из главных праздников. А Орден, спустя много лет, займет почетное место среди других наград ветерана Великой Отечественной.
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Спустя 75 лет заслуженная награда нашла героя. Орден Красной Звезды, который считался утерянным, передали родным ветерана Великой Отечественной войны - Бориса...
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