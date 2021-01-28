ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Орден Красной Звезды нашли и отдали родным ветерана Великой Отечественной войны

28.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Орден Красной Звезды нашли и отдали родным ветерана Великой Отечественной войны

Спустя 75 лет заслуженная награда нашла героя. Орден Красной Звезды, который считался утерянным, передали родным ветерана Великой Отечественной войны - Бориса Можаровского.

Высокую награду получили старшая дочь и внучка фронтовика. О подвигах отца и деда  знали – у ветерана много медалей, он часто рассказывал о боях. Борис Можаровский отправился на фронт одним из первых – 24 июня 1941-го. Прошел войну, был трижды ранен, освобождал Беларусь, дошел до Берлина. За личное мужество и героизм был удостоен Ордена Красной Звезды. Символично, что наградной лист с его фамилией датируется 9 мая 45-го. После войны ветеран остался в Гродно. Этим летом награду обнаружили при благоустройстве двора студенческого общежития. По номеру установили имя обладателя.

В этой семье чтут память о войне и героизме, День Победы для них – один из главных праздников. А Орден, спустя много лет, займет почетное место среди других наград ветерана Великой Отечественной. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя 75 лет заслуженная награда нашла героя. Орден Красной Звезды, который считался утерянным, передали родным ветерана Великой Отечественной войны - Бориса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Viber изучил отношение белорусов к приватности в мессенджерах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by