Орден Красной Звезды нашли и отдали родным ветерана Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

Спустя 75 лет заслуженная награда нашла героя. Орден Красной Звезды, который считался утерянным, передали родным ветерана Великой Отечественной войны - Бориса Можаровского.

Высокую награду получили старшая дочь и внучка фронтовика. О подвигах отца и деда знали – у ветерана много медалей, он часто рассказывал о боях. Борис Можаровский отправился на фронт одним из первых – 24 июня 1941-го. Прошел войну, был трижды ранен, освобождал Беларусь, дошел до Берлина. За личное мужество и героизм был удостоен Ордена Красной Звезды. Символично, что наградной лист с его фамилией датируется 9 мая 45-го. После войны ветеран остался в Гродно. Этим летом награду обнаружили при благоустройстве двора студенческого общежития. По номеру установили имя обладателя.

В этой семье чтут память о войне и героизме, День Победы для них – один из главных праздников. А Орден, спустя много лет, займет почетное место среди других наград ветерана Великой Отечественной.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram