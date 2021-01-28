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Устранение последствий циклона «Ларс»: более 50 населенных пунктов остаются без электричества
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжается устранение последствия циклона «Ларс». Еще более 50 населенных пунктов без электричества.
Непогода пришла во вторник. Сильный снегопад привел к обрывам линий электропередачи. Одни – не выдерживали налипший снег, другие прижимало к земле поваленными деревьями. Основной удар пришелся на Брестский, Гродненский и Гомельский регионы. Всего циклон обесточил более двух с половиной тысяч населенных пунктов. К устранению последствий приступили незамедлительно, работают даже ночью.
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В Беларуси продолжается устранение последствия циклона «Ларс». Еще более 50 населенных пунктов без электричества. Непогода пришла во вторник. Сильный снегопад...
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