Устранение последствий циклона «Ларс»: более 50 населенных пунктов остаются без электричества

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается устранение последствия циклона «Ларс». Еще более 50 населенных пунктов без электричества.

Непогода пришла во вторник. Сильный снегопад привел к обрывам линий электропередачи. Одни – не выдерживали налипший снег, другие прижимало к земле поваленными деревьями. Основной удар пришелся на Брестский, Гродненский и Гомельский регионы. Всего циклон обесточил более двух с половиной тысяч населенных пунктов. К устранению последствий приступили незамедлительно, работают даже ночью.

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