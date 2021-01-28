На совещании у Президента обсуждаются возможные законодательные изменения

Источник материала: ОНТ

Во Дворце Независимости сегодня обсуждают совершенствование законодательства. Речь - о возможных изменениях с учётом внутриполитической ситуации, передает БелТА .

Президент Беларуси отметил, что за последнее время было сделано много шагов по либерализации правовых норм.

По предложениям граждан уже составлен ряд необходимых норм, которые депутаты включили в обновленные Кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.

Данную работу координирует Государственный секретариат Совета безопасности, активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства Генпрокуратура, а Верховный суд обеспечивает судебное рассмотрение материалов, которые подготовлены правоохранительными и другими уполномоченными органами.

Фото: БЕЛТА









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