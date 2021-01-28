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На совещании у Президента обсуждаются возможные законодательные изменения

28.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На совещании у Президента обсуждаются возможные законодательные изменения

Во Дворце Независимости сегодня обсуждают совершенствование законодательства. Речь - о возможных изменениях с учётом внутриполитической ситуации, передает БелТА

Президент Беларуси отметил, что за последнее время было сделано много шагов по либерализации правовых норм.

По предложениям граждан уже составлен ряд необходимых норм, которые депутаты включили в обновленные Кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.

Данную работу координирует Государственный секретариат Совета безопасности, активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства Генпрокуратура, а Верховный суд обеспечивает судебное рассмотрение материалов, которые подготовлены правоохранительными и другими уполномоченными органами.

Фото: БЕЛТА



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Во Дворце Независимости сегодня обсуждают совершенствование законодательства. Речь - о возможных изменениях с учётом внутриполитической ситуации,...
 
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