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На совещании у Президента обсуждаются возможные законодательные изменения
Источник материала: ОНТ
Во Дворце Независимости сегодня обсуждают совершенствование законодательства. Речь - о возможных изменениях с учётом внутриполитической ситуации, передает
Президент Беларуси отметил, что за последнее время было сделано много шагов по либерализации правовых норм.
По предложениям граждан уже составлен ряд необходимых норм, которые депутаты включили в обновленные Кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.
Данную работу координирует Государственный секретариат Совета безопасности, активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства Генпрокуратура, а Верховный суд обеспечивает судебное рассмотрение материалов, которые подготовлены правоохранительными и другими уполномоченными органами.
Фото: БЕЛТА
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Во Дворце Независимости сегодня обсуждают совершенствование законодательства. Речь - о возможных изменениях с учётом внутриполитической ситуации,...
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