Антикарантинные протесты в Нидерландах и Ливане: полиция использует слезоточивый газ и водомёты

Источник материала: ОНТ

Начнем с антикарантинных протестов. Горячие точки на карте сейчас – Ливан и Нидерланды.

В ливанском Триполи, который находится в 85 км от столицы Бейрута, протестуют против комендантского часа. Из-за карантина в стране экономическая активность сведена к минимуму, разорено множество малых и средних предприятий, уровень безработицы достиг 60%. На улицах происходят столкновения с силовиками. Протестующие забросали мэрию бутылками с зажигательной смесью. Полиция использует слезоточивый газ и водомёты. На площадях – бронетехника. По данным МВД, демонстранты бросили в полицейских боевую гранату, 9 человек ранены. Всего же в беспорядках пострадали более 200 человек.

Неделю не прекращаются протесты в Нидерландах. Здесь комендантский час введет до 10 февраля - с 21:00 до 4:30. Закрыты все магазины, кроме продовольственных, дети учатся дистанционно. Протестующие громят витрины, жгут автомобили. Полиция применяет силу. Задержаны более 200 человек. Столкновения в Нидерландах называют самыми масштабными в стране за последние 40 лет.

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