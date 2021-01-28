ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Антикарантинные протесты в Нидерландах и Ливане: полиция использует слезоточивый газ и водомёты

28.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Антикарантинные протесты в Нидерландах и Ливане: полиция использует слезоточивый газ и водомёты

Начнем с антикарантинных протестов. Горячие точки на карте сейчас – Ливан и Нидерланды.

В ливанском Триполи, который находится в 85 км от столицы Бейрута, протестуют против комендантского часа. Из-за карантина в стране экономическая активность сведена к минимуму, разорено множество малых и средних предприятий, уровень безработицы достиг 60%. На улицах происходят столкновения с силовиками. Протестующие забросали мэрию бутылками с зажигательной смесью. Полиция использует слезоточивый газ и водомёты. На площадях – бронетехника. По данным МВД, демонстранты бросили в полицейских боевую гранату, 9 человек ранены. Всего же в беспорядках пострадали более 200 человек.

Неделю не прекращаются протесты в Нидерландах. Здесь комендантский час введет до 10 февраля - с 21:00 до 4:30. Закрыты все магазины, кроме продовольственных, дети учатся дистанционно. Протестующие громят витрины, жгут автомобили. Полиция применяет силу. Задержаны более 200 человек. Столкновения в Нидерландах называют самыми масштабными в стране за последние 40 лет. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начнем с антикарантинных протестов. Горячие точки на карте сейчас – Ливан и Нидерланды. В ливанском Триполи, который находится в 85 км от столицы Бейрута,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Viber изучил отношение белорусов к приватности в мессенджерах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by