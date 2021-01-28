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Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана

28.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана

В Бишкеке в здании Национальной филармонии состоялась церемония инаугурации Садыра Жапарова, сообщает «Интерфакс».

Руководитель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила новоизбранному президенту нагрудный знак, штандарт и удостоверение главы государства. Вступая в должность, Садыр Жапаров принёс присягу и поклялся верно служить народу Кыргызстана.

Жапаров пришёл к власти в результате досрочных президентских выборов, где за него было отдано 79,2% голосов избирателей.

Фото: kabar.kg

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В Бишкеке в здании Национальной филармонии состоялась церемония инаугурации Садыра Жапарова, сообщает «Интерфакс». Руководитель Центризбиркома Нуржан...
 
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