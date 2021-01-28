Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана

Источник материала: ОНТ

В Бишкеке в здании Национальной филармонии состоялась церемония инаугурации Садыра Жапарова, сообщает «Интерфакс».

Руководитель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила новоизбранному президенту нагрудный знак, штандарт и удостоверение главы государства. Вступая в должность, Садыр Жапаров принёс присягу и поклялся верно служить народу Кыргызстана.

Жапаров пришёл к власти в результате досрочных президентских выборов, где за него было отдано 79,2% голосов избирателей.

Фото: kabar.kg

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram