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Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана
Источник материала: ОНТ
В Бишкеке в здании Национальной филармонии состоялась церемония инаугурации Садыра Жапарова,
Руководитель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила новоизбранному президенту нагрудный знак, штандарт и удостоверение главы государства. Вступая в должность, Садыр Жапаров принёс присягу и поклялся верно служить народу Кыргызстана.
Жапаров пришёл к власти в результате досрочных президентских выборов, где за него было отдано 79,2% голосов избирателей.
Фото: kabar.kg
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В Бишкеке в здании Национальной филармонии состоялась церемония инаугурации Садыра Жапарова, сообщает «Интерфакс». Руководитель Центризбиркома Нуржан...
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