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«Игра престолов» станет мультсериалом
Источник материала: ОНТ
HBO Max собирается снимать мультсериал по мотивам «Игры престолов»,
Информация о планах популярной стриминговой платформы была опубликована в The Hollywood Reporter. По информации источников издания, будущий проект пока находится на стадии разработки, ведутся переговоры со сценаристами.
Предполагается, что мультсериал расширит вселенную «Игры престолов», однако нет никаких подробностей о том, на чем или ком будет сосредоточена потенциальная сюжетная линия.
Ранее сообщалось, что телеканал HBO выпустит приквел к нашумевшему сериалу, который будет основан на серии новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге».
Фото: pinterest
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HBO Max собирается снимать мультсериал по мотивам «Игры престолов», сообщает lenta.ru. Информация о планах популярной стриминговой платформы была опубликована в The...
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