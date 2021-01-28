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«Игра престолов» станет мультсериалом

28.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Игра престолов» станет мультсериалом

HBO Max собирается снимать мультсериал по мотивам «Игры престолов», сообщает lenta.ru.

Информация о планах популярной стриминговой платформы была опубликована в The Hollywood Reporter. По информации источников издания, будущий проект пока находится на стадии разработки, ведутся переговоры со сценаристами.

Предполагается, что мультсериал расширит вселенную «Игры престолов», однако нет никаких подробностей о том, на чем или ком будет сосредоточена потенциальная сюжетная линия.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO выпустит приквел к нашумевшему сериалу, который будет основан на серии новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге».

Фото: pinterest

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HBO Max собирается снимать мультсериал по мотивам «Игры престолов», сообщает lenta.ru. Информация о планах популярной стриминговой платформы была опубликована в The...
 
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