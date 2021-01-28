Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили роль белковой пищи в долголетии 28.01.2021, 13:12

В чем дело?

Австралийские ученые узнали, каким образом ограничение белка в рационе влияет на долголетие. Оказывается, дело вовсе не в самих белках, пишет Naked science .

Исследование опубликовано в журнале eLife. Известно, что умеренные ограничения в еде положительно влияют на продолжительность жизни (это касается не только человека, но и многих других животных). Доказано, например, что долголетию способствует диета с низким содержанием белков и высоким — углеводов. Чтобы выяснить, как именно это происходит, специалисты из Университета Монаша (Австралия) провели эксперименты на дрозофилах (Drosophila melanogaster) и пришли к интересным выводам.

До сих пор предполагалось, что диета с высоким содержанием белка способствует быстрой передаче ключевых питательных веществ — холестерина, необходимого для размножения (речь идет о тех же дрозофилах), за счет «поедания» ресурсов собственного организма. Это сокращает продолжительность жизни. Пища же с низким содержанием белка, напротив, способствует долголетию за счет снижения воспроизводства, которое вредит организму.

Но, как выяснили ученые, дело не в белке и не в размножении. Плодовые мушки в эксперименте получали диету с высоким содержанием белка, что приводило к скорости воспроизводства, а значит, истощало запасы холестерина у самок. Но когда ученые просто добавили к тому же рациону дополнительные компоненты холестерина, никакого сокращения продолжительности жизни не произошло. То есть в этих процессах важен не сам белок, а другие компоненты, которые лишь косвенно зависят от питательных веществ.

Достаточно добавить их в рацион — и никакого сокращения жизни не произойдет. Стоит помнить, впрочем, что эти результаты пока нельзя применить к людям, ведь дрозофилы имеют другую потребность в холестерине — человеческий организм производит его самостоятельно. Зато нам аналогичным образом требуется введение в рацион многих витаминов.

«Наша работа приближает к пониманию механических основ диетических манипуляций и процесса старения. Люди ограничивают потребление калорий в надежде прожить более долгую и здоровую жизнь. Исследование показывает, что, возможно, они не должны есть меньше пищи, чтобы жить дольше, — вместо этого необходимо сбалансированное питание», — заявляют ученые.

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