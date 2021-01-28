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«Смотрите в окно, а не в телевизор!»
Источник материала: Хартия'97
«Смотрите в окно, а не в телевизор!»
Жители столичного квартала «Несцерка» передали революционный привет белорусам.
Жители столичного квартала «Несцерка» передают привет всем участникам Революции.
«Смотрите в окно, а не в телевизор!» - призывают минчане белорусов в видео, которое опубликовал телеграм-канал
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Жители столичного квартала «Несцерка» передали революционный привет белорусам.
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