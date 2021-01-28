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Задержан «берсерк», давший отпор Росгвардии на акции в Москве
Источник материала: Хартия'97
Задержан «берсерк», давший отпор Росгвардии на акции в Москве
Видео боя на Пушкинской площади вышло в топы российских соцсетей.
Полиция в Псковской области задержали уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, подозреваемого в
ТАСС сообщает, что задержанного везут в управление Следственного комитета по Москве.
Видео с дракой на Пушкинской площади, в которой предположительно участвовал Джумаев, широко распространялось пользователями соцсетей.
Чеченские полицейские приходили домой к родным Джумаева. По словам родственников, задержанный рассказал им, что его кто-то ударил по голове, и только после этого, якобы находясь в неадекватном состоянии, он начал драться. Родные Джумаева заверили, что он никак не связан с оппозиционной деятельностью.
Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение в котором призвал Джумаева сдаться чеченским властям. Делимханов пообещал помощь в урегулировании конфликта с российскими властями в случае, если Джумаев не придерживается взглядов Навального и его сторонников.
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Видео боя на Пушкинской площади вышло в топы российских соцсетей.
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