ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан «берсерк», давший отпор Росгвардии на акции в Москве

28.01.2021 13:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Задержан «берсерк», давший отпор Росгвардии на акции в Москве

  • 28.01.2021, 12:52
Задержан «берсерк», давший отпор Росгвардии на акции в Москве

Видео боя на Пушкинской площади вышло в топы российских соцсетей.

Полиция в Псковской области задержали уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, подозреваемого в драке с бойцами Росгвардии на акции протеста в Москве 23 января против ареста Алексея Навального. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

ТАСС сообщает, что задержанного везут в управление Следственного комитета по Москве.

Видео с дракой на Пушкинской площади, в которой предположительно участвовал Джумаев, широко распространялось пользователями соцсетей.

Чеченские полицейские приходили домой к родным Джумаева. По словам родственников, задержанный рассказал им, что его кто-то ударил по голове, и только после этого, якобы находясь в неадекватном состоянии, он начал драться. Родные Джумаева заверили, что он никак не связан с оппозиционной деятельностью.

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение в котором призвал Джумаева сдаться чеченским властям. Делимханов пообещал помощь в урегулировании конфликта с российскими властями в случае, если Джумаев не придерживается взглядов Навального и его сторонников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео боя на Пушкинской площади вышло в топы российских соцсетей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-вратарь сборной Беларуси жестко раскритиковал министра спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by