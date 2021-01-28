Источник материала: Хартия'97

Почему-то в памяти всплывает сцена из «12 стульев» 1 Виктория Телешук

28.01.2021, 12:28

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Нынче если не у всех, то у многих на устах чемпионат мира по хоккею, который теперь уже точно не пройдет в Беларуси.

Глава федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков особенно эмоционально высказался по этому поводу. В его речи звучали «предатели», которые «отняли у белорусского народа настоящий праздник» и «забрали чемпионат мира, в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей».

Я не рискну говорить за весь белорусский народ, чувство адекватности не позволяет. Да и, признаюсь, лично знаю только двоих юных хоккеистов. Один уже решил, что ему больше нравится футбол, а второй расстроился из-за отмены ЧМ в Минске меньше, чем из-за проведенных на вынужденном карантине каникул. Впрочем, вполне допускаю, что есть мальчишки, для которых это действительно трагедия.

При том, опять же лично, я знаю детей и родителей, искренне расстроенных внезапной отменой кинофестиваля «Лістападзік», куда планировалось сходить семьями и внешкольными кружками. Знаю детей и взрослых, педагогов, актеров и зрителей, которые весь год ждали любимого рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» — а его отменили, кто бы сомневался, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, а вовсе не потому, что один из основателей, руководитель фестиваля Александр Жданович (Маляваныч из «Калыханкі») попал под маховик массовых задержаний на акциях протеста…

Этих детей тоже лишили ожидаемых праздников, но как-то незаметно — то ли отмененные мероприятия не столь масштабны, то ли от их имени не говорил большой дядя, то ли просто двойные стандарты в действии: одних детей можно обидеть и лишить чего угодно «именем тарабарского короля», вторых ни-ни?

Почему-то в памяти всплывает сцена заседания «Союза меча и орала» из «12 стульев» Ильфа и Петрова. «…И только беспризорные дети находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь, и мы им поможем, — продолжал Остап. — Нужна немедленная помощь! Дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?»

Я вот понимаю, поскольку сама дважды яжмать. Посему не буду лишний раз рассуждать о том, насколько этично взрослым людям при решении абсолютно взрослых вопросов впадать в демагогию и прикрываться интересами детей. Повторюсь: я за то, чтобы детей, наше цветущее завтра, поддерживать, помогать, всесторонне развивать и дарить им праздники даже (и тем более) в теперешние непростые времена.

Правда, у меня девочки, так что с хоккеем мы как-то мимо. А вот в школу плавания Александры Герасимени я бы старшую дочку с удовольствием записала — даже если в большой спорт не пойдет, умение плавать и выносливость в жизни по-всякому пригодятся.

А нет, не записала бы — ведь еще в начале учебного года клубу «золотой рыбки» не продлили аренду в минских школах. И как вы могли подумать, это решение ни разу не политически ангажированное, просто так совпало. А то, что, по словам самой трехкратной олимпийской медалистки и чемпионки мира по плаванию, более 500 детей остались без возможности заниматься любимым видом спорта — вы не понимаете, это другое, совсем не то, что тысяча занимающихся хоккеем детей без ЧМ.

Так что детям, которые занимались футболом у тренера ФШМ Рената Шулумова, еще повезло — его всего-то на 15 суток посадили, и даже футбольную секцию после этого не закрыли. И кого там волновало, что пережили воспитанники, пятеро детей Рената и он сам, о котором коллеги отзываются как об аполитичном и набожном человеке, не приемлющим насилия ни в каком виде? Выпустили, занятия продолжаются — и ладно. Спасибо, что живой.

Ладно, проехали спорт. Неравнодушные граждане позаботились и о том, чтобы ничто не отвлекало детей от учебного процесса. Об этой заботе и неусыпном внимании на своем примере могут рассказать, к примеру, ученики жодинской гимназии №1, которым за чрезмерную активность грозили лишением медалей и СОПом, смолевичские 11-классники, которых задержали целым классом после репетиции выпускного вальса (то ли школьники шагали нагло и целенаправленно, то ли выражались нецензурно, то ли показалось, но на всякий случай всех в РОВД), а потом заверили, дословно из комментария МВД: «Как только милиционеры разобрались, перед подростками несколько раз извинились за причинённые неудобства и отпустили восвояси». Многое могут добавить о помощи и заботе взрослых дети из 4-й столичной гимназии (после того как школьники на переменах пели песни и, о ужас, спорили с учителем о том, что имеют право мирно протестовать, одного из родителей показательно забрали на «сутки», детей пугали отчислениям, а по многим семьям прокатилась целая волна проверок и советов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) или из минской гимназии №6, где родителям участников «сидячей забастовки» без лишних слов принялись вручать повестки в прокуратуру и проводить воспитательные беседы о том, что можно и нельзя…

Но это же другие дети, не юные хоккеисты, у них, по логике госчиновников, ничего не отобрали, а наоборот, дали возможность учиться, учиться и еще раз учиться, не отвлекаясь на ненужные и идеологически вредные дела. А если кто сразу не понял, с теми можно и по матушке поговорить, как со старшеклассниками брестской школы №20 — главное, чтобы сидели, молчали и не мешали…

И напоследок, для справки: на 20 января в Беларуси признаны политзаключенными 187 человек. Дети многих из них, в том числе наших коллег-журналистов, вынуждены были встречать Новый год без мамы или папы, а некоторые родители еще даже не видели своих новорожденных детей. И вот это, по моему глубокому убеждению, настоящая боль и беда куда горше и страшней, чем пропущенный «праздник хоккея».

Виктория Телешук, «Свободные новости»

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