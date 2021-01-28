Источник материала: Хартия'97

В РФ на заводе, где производят заряды к «Градам», произошел мощный взрыв 8 28.01.2021, 12:21

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После этого начался масштабный пожар.

В ночь на четверг, 28 января, на Пермском пороховом заводе произошел мощный взрыв, после которого начался масштабный пожар.

Об этом сообщили в МЧС РФ .

На обнародованных в соцсетях видео очевидцев видно, что во время взрыва над заводом поднялся огромный огненный гриб, который было видно на расстоянии в несколько километров.

По официальным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Их состояние не уточняется.

Точные причины взрыва пока не установлены.

Пермский пороховой завод производит воспламенители к реактивным двигателям для систем залпового огня Град, Смерч и комплексов ПВО, смеси для разгонных ступеней крылатых ракет морского базирования, заряды для танков и САУ и другие типы боеприпасов.

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