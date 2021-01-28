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Макар – к семьям делегатов ВНС: «Эти два дня кардинально поменяют всю дальнейшую жизнь»

28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Представитель Белорусского народного трибунала обратился к потенциальным делегатам Всебелорусского народного собрания и их родственникам.

Макар – к семьям делегатов ВНС: «Эти два дня кардинально поменяют всю дальнейшую жизнь»

— Нынешняя нелегитимная власть, которая почти полностью находится под санкциями, тащит за собой и ваших близких, — заявляет Игорь Макар от своего имени и команды. — Мы знаем, что на будущих участников съезда оказывается давление. Мы знаем, как сложно это выдержать. Мы также знаем, что давление будет нарастать.

Если ваш близкий оказался в такой ситуации, пожалуйста, обратитесь к нам, мы поможем найти выход. Объясните ему, что он не будет первым, и что многие делегаты уже обратились к нам.

Представитель Белорусского народного трибунала призвал: «Просим вас всей семьей сесть за стол и проговорить все плюсы и минусы участия в данном съезде, а также все последствия данного решения».

— Помните, что имена участников будут опубликованы, а они сами и их семьи будут включены в санкционные списки многих стран мира, — продолжил общественный деятель. — Чем это грозит. Например, запретом на въезд в эти страны. Более того, все имена останутся в новейшей истории Беларуси, а за принятие нелегитимных решений придется отвечать в недалеком будущем.

Игорь Макар поясняет, почему решения ВНС, запланированного на 11-12 февраля в Минске, незаконны:

— Потому что они станут приговором для студентов, пенсионеров, рабочих, медиков и всех жителей нашей страны, которые мирно выражали свою гражданскую позицию.

Более того, это мероприятие не только нелегитимно, но и очень опасно в нынешнее время. Давайте не будем забывать про бушующую эпидемию ковида. Только по официальным данным заболело почти 250 тысяч человек. Больницы переполнены. Неужели этого мало?

Нынешняя власть во главе с Лукашенко не ценит жизнь и здоровье ваших близких. Они не задумываются о последствиях, им нужно создать иллюзию, что у данного режима в народе есть поддержка.

Эти два дня кардинально поменяют всю дальнейшую жизнь вашей семьи. Подумайте, хотите ли вы этого.

Помогите себе и своему близкому стать одним из тех героев, за действия которого в будущем не будет стыдно. Не дайте себя обмануть – будьте вместе с народом.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель Белорусского народного трибунала обратился к потенциальным делегатам Всебелорусского народного собрания и их родственникам.
 
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