В Литве построили оригинальный брутальный бетонный особняк

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Площадка, которую получили в распоряжение специалисты литовского бюро arches, расположена в центре небольшого литовского поселка, прямо на его центральном перекрестке. В связи с этим архитекторами и заказчиками проекта было принято решение не отгораживаться от местной жизни высокими заборами, а превратить в ограду участка само здание.

Внешние стены коттеджа практически полностью глухие и лишь в верхней части прорезаны узкими стеклянными лентами, обеспечивающими освещение внутренних помещений. В темное же время суток свет из этих окон помогает освещать улицы. Чтобы разнообразить брутальную эстетику монолитного железобетона, на поверхности ограды устроены ритмичные консольные выступы, украшенные растениями.





















Разительным контрастом с тремя уличными фасадами выступает четвертая южная сторона участка. Глухие бетонные поверхности сменяет панорамное остекление, раскрывающее комнаты первого и второго этажей во внутренний двор и устроенную там зону отдыха. Внизу находится терраса с камином, а верхний уровень занят приватными спальными помещениями с просторным балконом.



















