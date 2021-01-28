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Дизайнер классической «Нивы» раскритиковал новую Niva Travel
Источник материала: Onliner
Валерий Семушкин — один из самых авторитетных дизайнеров СССР. Он является автором экстерьера классической «Нивы» ВАЗ 2121. Он же отвечал за разработку дизайна Chevrolet Niva. Журналисты «Ежедневного автомобильного журнала» попросили Валерия прокомментировать дизайн новой Lada Niva Travel.
Бывший сотрудник «АвтоВАЗа» раскритиковал автомобиль. Он считает, что передняя часть не соответствует общей стилистике боковых элементов кузова. Защиту над колесными арками он сравнил с «тюнингом из 1990-х». По мнению дизайнера, машина будет собирать грязь из-за обилия изгибов на передней части. В феврале Семушкину исполнится 81 год. Вот его полный анализ дизайна преемника «Шнивы»:
серебристый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
зеленый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
серебристый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
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Валерий Семушкин — один из самых авторитетных дизайнеров СССР. Он является автором экстерьера классической «Нивы» ВАЗ 2121. Он же отвечал за разработку дизайна...
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