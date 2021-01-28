Дизайнер классической «Нивы» раскритиковал новую Niva Travel

Источник материала: Onliner

Валерий Семушкин — один из самых авторитетных дизайнеров СССР. Он является автором экстерьера классической «Нивы» ВАЗ 2121. Он же отвечал за разработку дизайна Chevrolet Niva. Журналисты «Ежедневного автомобильного журнала» попросили Валерия прокомментировать дизайн новой Lada Niva Travel.

Бывший сотрудник «АвтоВАЗа» раскритиковал автомобиль. Он считает, что передняя часть не соответствует общей стилистике боковых элементов кузова. Защиту над колесными арками он сравнил с «тюнингом из 1990-х». По мнению дизайнера, машина будет собирать грязь из-за обилия изгибов на передней части. В феврале Семушкину исполнится 81 год. Вот его полный анализ дизайна преемника «Шнивы»: