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Дизайнер классической «Нивы» раскритиковал новую Niva Travel

28.01.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Валерий Семушкин — один из самых авторитетных дизайнеров СССР. Он является автором экстерьера классической «Нивы» ВАЗ 2121. Он же отвечал за разработку дизайна Chevrolet Niva. Журналисты «Ежедневного автомобильного журнала» попросили Валерия прокомментировать дизайн новой Lada Niva Travel.

Бывший сотрудник «АвтоВАЗа» раскритиковал автомобиль. Он считает, что передняя часть не соответствует общей стилистике боковых элементов кузова. Защиту над колесными арками он сравнил с «тюнингом из 1990-х». По мнению дизайнера, машина будет собирать грязь из-за обилия изгибов на передней части. В феврале Семушкину исполнится 81 год. Вот его полный анализ дизайна преемника «Шнивы»:

Chevrolet Niva I Рестайлинг, 2014 г.в., 117 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
14 845 р.
5750$ / 4733€
Chevrolet Niva I Рестайлинг, 2011 г.в., 244 900 км
зеленый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
7743 р.
2999$ / 2468€
Chevrolet Niva I Рестайлинг, 2014 г.в., 56 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
14 458 р.
5600$ / 4609€
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Валерий Семушкин — один из самых авторитетных дизайнеров СССР. Он является автором экстерьера классической «Нивы» ВАЗ 2121. Он же отвечал за разработку дизайна...
 
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