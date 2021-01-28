Источник материала: UDF



Фото: svaboda.org

пишет Юрий Дракохруст в своем телеграм-канале. «О планах создать лагеря для интернированных протестующих, сообщила личность с голосом, похожим на голос нынешнего заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова в аудиопленке, обнародованной BYPOL», -в своем телеграм-канале.



















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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дракохруст: «Лагеря, о которых говорила личность с голосом Карпенкова - это лагеря нацистского типа» Статус заключенного концлагеря похож на статус военнопленного.

- Сейчас стало известно, что это не только планы, что по крайней мере один такой лагерь был создан в первые же дни после прошлогодних выборов и некоторые задержанные протестующие туда даже попали.Позже лагерь был демонтирован, хотя заявления лица с голосом, похожим на Карпенкова, свидетельствуют о том, что эти планы не были забыты по крайней мере и в октябре 2020 года.Оценивая эту «новацию» в исторической ретроспективе многие вспоминали как нацистские, так и сталинские лагеря.Но представляется, что сравнение здесь уместно отчасти именно с нацистскими, а не советскими лагерями.Особенность классических концлагерей не в том, что там предельно зверские условия содержания, в обычной тюрьме они могут быть еще жестче, чем в концлагере.Особенность классического концлагеря в том, что изоляция, лишение свободы, происходит путем внесудебной процедуры, и в том, что срок содержания неопределенный.Статус заключенного концлагеря похож на статус военнопленного. Взятых в плен на войне не судят, их просто изолируют, и срок содержания для них неопределенный – до конца войны.Заключенному сталинского ГУЛАГа было мало радости от того, что он попадал туда по приговору суда и срок был определен.Но узник нацистских концлагерей в Беларуси в Тростенце или в Азаричах даже такого юридического статуса не имел.Отправляли туда решением оккупационной администрации или немецким военным начальником, а срок – до лучших времен.Лагерь, который построили под Слуцком, лагеря, о которых говорила личность с голосом Карпенкова - это именно нацистского типа лагеря.В новейшей истории нечто подобное было в Польше во время военного положения, где около 4 тысяч лидеров и активистов «Солидарности» годами удерживали за решеткой без никакого суда. А срок - до особого распоряжения, пока все не успокоится.Может, эти юридические тонкости и не имеют такого уж большого значения – но некоторые имеют - лишение человека свободы вообще вне закона («иногда не до законов», как было сказано) делает его более беззащитным, чем лишение свободы по сколько угодно несправедливому закону.Ну и имеет значение историческая память белорусов. В разных странах и в разные времена концентрационные лагеря необязательно предусматривали террор относительно их заключенных.Но в белорусском массовом сознании концентрационный лагерь из-за памяти о Второй мировой - это лагерь смерти, как тот же Тростенец и Озаричи.Возможно, именно эти исторические ассоциации и поспособствовали тому, что лагерь под Слуцком был все же демонтирован. Все же и людям власти наверняка не очень нравится вот так уж напрямую натягивать на себя мундиры гестаповцев, членов СД и айнзацкоманд, - заключает Дракохруст.