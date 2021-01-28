«Никто не хочет быть президентом ОМОНа». Максим Кац рассказал, сколько времени осталось у Лукашенко

Источник материала: KYKY

Российский блогер, урбанист и политик Максим Кац пришел в эфир Радио «Свобода» и кратко высказался по трем темам: объяснил, почему не видит общего в российских и беларуских протестах, рассказал, что случилось с его другом, политтехнологом Виталием Шкляровым, и спрогнозировал события, которые могут произойти в Беларуси весной.

Про Россию и авторитарных «лидеров»

«В данный момент никаких параллелей [между протестами в Беларуси и России] нет. Люди хотят их провести, потому что так проще понимать действительность, проще предугадать будущее. Протесты в России не возникли в результате фальсификации выборов, пока еще все российское общество в них не вовлечено, хотя оно вовлечено в дискуссии вокруг них (все видели фильм Навального). Здесь [в России] еще есть пути назад, в отличие от Беларуси, где таких путей нет, где власть уже не может остаться. Вопрос лишь в том, как она уйдет. <...>

Любому политическому лидеру, даже скорее человеку, который находится во главе политической системы – хоть он король, царь, демократически избранный президент или захвативший власть военный, хочется править на основе авторитета, а не права. Но правило «если ты со мной не согласен – я тебя побью» не позволяет управлять современным обществом. Ты не можешь оставаться у власти на основе силы – все это понимают. Никто не хочет быть президентом ОМОНа. Просто у кого-то есть политические возможности работать с ситуацией, а кого-то – нет. Лукашенко прошел огромный путь от принимаемого лидера страны до жалкого, не обладающего никаким авторитетом человеком, который вызывает лишь насмешку. Он может все еще преследовать некоторых людей в Беларуси, устраивать репрессии, но он уже не президент – это ошметки от того, что было раньше. Конечно, Путин не хочет оказаться в такой же ситуации».

Про политтехнолога Виталия Шклярова

(Вопрос про интервью друга Каца, политтехнолога Виталия Шклярова, в котором он назвал Лукашенко «крутым мужиком»): «Мне это интервью не понравилось, но я не хочу ставить диагнозы. Это интервью совершенно не годится. То, что он там высказал про Лукашенко – это неприемлемо. Мне кажется, что все правильно поняли на этот счет – не думаю, что Виталий кого-то убедил. Мне кажется, он зря так сделал, из-за этого пострадала его репутация. Но я не хочу судить таким образом: «раз он один раз сказал не то, больше не буду с ним разговаривать». Я с ним разговариваю, и надеюсь, что он больше не будет давать таких интервью».

Про два сценария беларуской власти, которые могут разыграть весной

«Беларуский протест сейчас находится в состоянии паузы. Я вижу, что продолжаются марши по районам, цепи солидарности устраиваются, но острой фазы, как было раньше, нет. Сейчас уже нет того, что четверть Минска выходит на улицы и идет в центр города. Это совершенно не значит, что люди приняли текущее положение дел. Это значит, что люди решили сделать паузу. <...>

Есть все основания полагать, что протесты продолжатся весной. И иллюзии, которые еще могут быть у людей, вокруг Лукашенко, о том, что общество способно принять его власть и вернуться в состояние начала 2020-го, закончатся. Всем будет ясно, что вернуться это не может. Уход должен состояться так или иначе. <...>

Сейчас у беларуской власти есть два пути: демократизация и военная диктатура, которая подразумевает сроки и репрессии для всех несогласных. Вопрос в том, по какому сценарию будет развиваться ситуация. Если удастся запугать людей – самые активные уедут, остальные уйдут во внутреннюю иммиграцию – может установиться военная диктатура. Не думаю, что надолго, на какое-то время. Тогда репрессии усилятся и будет все плохо. Если же люди не испугаются и решат продолжить протесты… Мне кажется, именно это неизбежно. <...>

Сейчас беларусам выносят суровые приговоры, отправляют в тюрьмы на годы, но ожидать, что через год эти решения будут в силе – довольно сложно. Не думаю, что столько продержится власть. Хотя, конечно, все зависит от общества, готово ли оно продолжать борьбу».