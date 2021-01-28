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Фудкроссинг: в Латвии запускают сеть холодильников с бесплатной едой – видео

28.01.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Некоторые люди порой сталкиваются с тем, что иногда продукты просто пропадают, так и не дождавшись своего применения, в то время как другие не имеют возможность купить необходимую еду. Команда активистов из Латвии задумалась, как можно помочь в этой ситуации обеим сторонам и решила открыть сеть холодильников, в которой обладатели излишков смогут оставлять ненужные продукты, а нуждающиеся смогут забрать их совершенно бесплатно. На кадрах, снятых в среду, можно увидеть первый установленный холодильник в селе Кекава у местной лютеранской церкви. Управляющие храмом пошли навстречу активистам и предоставили им место под проект.

"Очень здорово и приятно, что многие откликнулись. В начале я думала, что в это "ковидное" время людям будет жалко делиться, но оказалось наоборот. Приносят очень много. Даже конфеты. На это очень приятно смотреть", - рассказывает одна из организаторов проекта Катрина Кате Миллере.

По словам девушки, люди приносят консервы, горох, рис, запасы макарон, замороженные продукты и многое другое. Уже готовые блюда и "молочку" активисты не принимают – слишком маленький срок хранения.

"Здорово, что одни люди как бы дополняют других, кто-то приносит гречку, рис или еще что-то, а кто-то консервы или сладости. Ну и, если что-то в холодильнике застаивается, то мы это всегда можем приготовить в нашей суповой кухне", - поделилась руководитель диаконии Кекавской лютеранской церкви Иева Колосовска.

Женщина также отметила, что некоторые люди специально что-то приносят из еды взамен. Это превращает проект не просто в благотворительную акцию, а настоящий фудкроссинг.

 
 
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Латвийские активисты задумали благотворительный проект: обладатели излишков продуктов могут оставлять их в специальных холодильниках, а нуждающиеся берут еду...
 
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