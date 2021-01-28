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Viber изучил отношение белорусов к приватности в мессенджерах

28.01.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Viber изучил отношение к приватности в мессенджерах среди 340 тысяч пользователей по всему миру. Результаты опроса жителей Беларуси не во всем совпали с мнениями жителей других стран.


76% белорусов ответили, что для них цифровая безопасность при общении в мессенджерах очень важна, 15% считают ее важной, но при этом не вполне понимают саму суть информационной безопасности, а для 9% данный вопрос не имеет большого значения. Глобальные показатели отличаются от белорусских незначительно: информационная безопасность играет ключевую роль для 75% пользователей в мире. В Западной Европе этот показатель равен 85%.

При выборе приложения, в котором они будут общаться, для 72% респондентов из Беларуси критически важно, чтобы никто не мог читать их переписку и подслушивать звонки, а значит приоритетно сквозное шифрование чатов и звонков по умолчанию. 8% хотят самостоятельно решать, какими данными делиться в приложении и за его пределами. За вариант «отсутствие сбора личных данных сверх необходимого для работы сервиса» проголосовали 7% белорусов.

74% опрошенных белорусов готовы перейти в другие приложение для общения с друзьями и близкими, если их цифровая безопасность окажется под угрозой. При этом 14% перенесли бы в более безопасный сервис только самые важные чаты, и лишь 12% останутся в менее защищенном мессенджере, если их контакты не захотят менять приложение для общения.

 
 
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76% белорусов ответили, что для них цифровая безопасность при общении в мессенджерах очень важна.
 
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