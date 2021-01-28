В Речицком районе рядом с бывшим засекреченным военным объектом продается странный бункер

Источник материала: Tut.by

Комитет государственного имущества Гомельского облисполкома выставил на аукцион объект ядерного щита СССР из засекреченного военного объекта «Гомель-30», сообщает «Флагшток».



Фото: gomeloblim.gov.by

На сайте Госкомимущества строение называется складом. Его площадь 205,2 кв. м и находится он в городском поселке Заречье на ул. Производственной, 50.

Использовать строение и земельный участок площадью 0,0747 га предлагается под объекты оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, промышленности, по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Обращает на себя внимание необычный вид объекта, абсолютно не характерный для сооружений гражданского назначения. А еще его месторасположение: на территории городского поселка Заречье ранее размещалась часть ядерного щита СССР — ВЧ 42654. В те времена поселок был закрытым и носил название Гомель-30. Здесь была размещена база хранения ядерных боеголовок. После развала Советского Союза Беларусь отказалась от ядерного вооружения, и в 1995 году населенному пункту был присвоен статус поселка городского типа. Сама военная часть стала излюбленным местом сталкеров.

Помещение, выставленное на аукцион, находится за пределами бывшей воинской части. Однако его внешний вид и расположение посреди леса указывают на то, что ранее оно использовалось военными.

Аукцион состоится 2 февраля 2021 года. Частичку ядерного щита СССР любой желающий может приобрести всего за 2142 рубля 20 копеек