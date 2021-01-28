Tesla Model S и Model X получили новый салон и очень быструю версию

Источник материала: Onliner

Tesla Model S вышел на рынок в 2012 году, и он настолько удачно заглянул в будущее, что до сих пор воспринимается актуально и свежо. И при этом Tesla не спешит с выпуском второго поколения «Эски». Вместо этого американцы подготовили глубокое обновление салона данного электрокара. Заодно переделали и Model X.





Начнем с новой версии. Теперь самая мощная Model S называется Plaid, она оснащается 1034-сильной силовой установкой. До сотни машина разгоняется за 2,1 секунды, а ее запас хода достигает 840 км! Немного серийных машин могут похвастаться такими цифрами.





Среди внешних изменений — другие бамперы, отсутствие хромированных молдингов и новые диски. В целом облик остался таким же — многие и не заметят отличий в экстерьере. А вот салон переделали кардинально. Автомобиль лишился круглого руля! На его месте появился своеобразный штурвал. Раньше мы такое видели только на концептах.





Еще здесь абсолютно новый 17-дюймовый экран с горизонтальной ориентацией. Приборная панель у Model S, как и раньше, вынесена на отдельный монитор. На центральном тоннеле появились две беспроводные зарядки. Имеются разъемы USB-C. Производитель также сообщает о том, что машина стала просторнее за счет новых кресел. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный сенсорный экран (8 дюймов). Есть вентиляция передних кресел и трехзонный климат-контроль.





Самый доступный вариант Tesla Model S Long Range оснащается двумя моторами и полным приводом. Мощность силовой установки теперь составляет 679 л. с. (было 564 л. с.). Разгон до сотни — 3,1 секунды, а запас хода — 660 км. Вместо Performance теперь будет версия Plaid, описанная выше.









Соплатформенный кроссовер Model X получил такие же доработки. Производство обновленных S и X начнется до конца зимы.