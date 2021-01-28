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Александр Францкевич / svaboda.org

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На политзаключённых начали новое дело — «участие в преступной организации» Теперь их обвиняют по всем трём частям статьи 293 Уголовного кодекса.

На Францкевича, а также политзаключённыхи ещё нескольких человек возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса — «Участие в преступной организации в любой другой форме».Теперьобвиняют по всем трём частям статьи 293 Уголовного кодекса (Организация массовых беспорядков, участие в них, обучение или иная подготовка к участию).