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На политзаключённых начали новое дело — «участие в преступной организации»

28.01.2021 14:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На политзаключённых начали новое дело — «участие в преступной организации»
Александр Францкевич / svaboda.org
Новое уголовное дело возбуждено против нескольких политзаключённых, сообщает ТГ-канал «Весна» по словам политзаключённого Александра Францкевича.

На Францкевича, а также политзаключённых Акихиро Гаевского-Ханаду, Андрея Чапюка и ещё нескольких человек возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса — «Участие в преступной организации в любой другой форме».

Теперь Александра Францкевича обвиняют по всем трём частям статьи 293 Уголовного кодекса (Организация массовых беспорядков, участие в них, обучение или иная подготовка к участию).
 
 
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Теперь их обвиняют по всем трём частям статьи 293 Уголовного кодекса.
 
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