Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

«Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет».

Что происходит в Беларуси?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ситуация критическая». Политолог Болкунец – о том, будет ли Россия поддерживать Лукашенко Кремль хотел бы, чтобы в Беларуси все побыстрее стабилизировалось.