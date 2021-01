На сайце прэзыдэнта Ўкраіны зарэгістравалі пэтыцыю з заклікам увесьці эканамічныя санкцыі супраць Лукашэнкі

Источник материала: Свабода

Кіраўнік грамадзкай арганізацыі «Інститут реформ та інновацій» (г. Дняпро) Раман Сярдзюк 28 студзеня зарэгістраваў на афіцыйным сайце прэзыдэнта Ўкраіны пэтыцыю аб увядзеньні спэцыяльных эканамічных і іншыя абмежавальных захадаў у дачыненьні да беларускіх дзяржаўных і прыватных кампаній, якія падтрымліваюць рэжым Аляксандра Лукашэнкі.

«Гэтая пэтыцыя зьявілася ў адказ на заяву нашага міністра замежных справаў пра тое, што ён лічыць магчымым набываць у Беларусі электраэнэргію», — сказаў Свабодзе Раман Сярдзюк.

Актывіст разьлічвае, што пэтыцыя зьбярэ неабходныя 25 тысяч подпісаў:

«У такім выпадку прэзыдэнт будзе абавязаны разгледзець нашу пэтыцыю і надаць адказ. Будуць санкцыі ўведзеныя ці не, але ён павінен будзе абавязаны патлумачыць хаця б прычыны свайго рашэньня».

