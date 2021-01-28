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Литовская таможня ищет хозяев шпицам, незаконно ввезенным из Беларуси

28.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Литовская таможня ищет хозяев шпицам, незаконно ввезенным из Беларуси

  • 28.01.2021, 14:13
Литовская таможня ищет хозяев шпицам, незаконно ввезенным из Беларуси
фото: lrmuitine.lt

Почти четыре месяца о собаках заботились как о своих.

Литовская таможня 29 января проведет аукцион, в ходе которого будут выбраны новые хозяева щенкам шпица, которых пытались незаконно ввезти в Беларусь. Об этом сообщается на сайте литовской таможни.

На сайте таможни Литвы отмечается, что всего у них есть 5 щенков, которые были переданы ведомству по решению суда.

Все собаки привиты, у них есть клички. Для таможенников очень важно найти щенкам хороших и заботливых хозяев, потому что почти четыре месяца о собаках заботились как о своих, говорится на сайте таможни.

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Почти четыре месяца о собаках заботились как о своих.
 
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