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Литовская таможня ищет хозяев шпицам, незаконно ввезенным из Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Литовская таможня ищет хозяев шпицам, незаконно ввезенным из Беларуси
Почти четыре месяца о собаках заботились как о своих.
Литовская таможня 29 января проведет аукцион, в ходе которого будут выбраны новые хозяева щенкам шпица, которых пытались незаконно ввезти в Беларусь. Об этом сообщается на
На сайте таможни Литвы отмечается, что всего у них есть 5 щенков, которые были переданы ведомству по решению суда.
Все собаки привиты, у них есть клички. Для таможенников очень важно найти щенкам хороших и заботливых хозяев, потому что почти четыре месяца о собаках заботились как о своих, говорится на сайте таможни.
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Почти четыре месяца о собаках заботились как о своих.
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