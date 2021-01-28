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Нам осталось только окончательно добить эту власть

28.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Нам осталось только окончательно добить эту власть

  • 28.01.2021, 13:59
Нам осталось только окончательно добить эту власть
Фото: «Наша Ніва»

Режим боится солидарности настоящих белорусов.

Telegram-канал "Баста!" опубликовал мнение своей читательницы о протестах в Беларуси.

- История Ольги Бобровой, матери 5-х детей, про штраф за бело-красно-белый флаг в ТЦ "Dana Mall" и многие последние новости навели меня на следующие мысли: Лукашенко и его "хунта" боятся не материальных вещей, не физическую силу, а духовных и моральных ценностей, солидарности настоящих белорусов.

Реальная сплоченность населения Беларуси уже почти полгода проходит именно под бело-красно-белым флагом и гербом "Погоня", а вывешивание красно-зеленого флага в ответ является лишь так называемой "защитой", ширмой, за которой не скроешь всей правды и крови на синих пальцах Лукашенко и его приближенных.

Штрафы и сутки от судебной системы женщинам за пастилу, штаны, зонты, воздушные шары, куртки, флаги и др. бело-красных цветов настолько абсурдны, что говорят уже не просто о слепом подчинении или страхе, а об неуважении и ненависти к самим себе и к каждому внутри этой системы.

Очередная волна "чистки" менеджеров среднего звена и новые коррупционные дела - это все похоже на истерическую дугу во время очередного припадка, после которого наступит агония и смерть диктатуры.

Строительство лагеря под Слуцком стало тактической ошибкой, показателем слабости диктаторской власти и послужило началу ее распада.

А нам, великолепным белорусам, осталось только дожимать всеми доступными экономическими методами, забастовками, прекрасными многочисленными выходами на марши и не только. И, главное, не забывать украшать свои города, улицы, дома и сердца бело-красно-белыми цветами, которые стали верным "оружием" в борьбе с 26-летней властью Лукашенко и символом новой, чистой, светлой Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Режим боится солидарности настоящих белорусов.
 
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