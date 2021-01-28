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"Черный" четверг беларуского рубля: евро установил новый исторический максимум, доллар тоже круто подорожал

28.01.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль с ускорением дешевеет к валютной корзине. Сегодня скорость девальвации была максимальной за последний месяц

"Черный" четверг беларуского рубля: евро установил новый исторический максимум, доллар тоже круто подорожал
Белорусский рубль резко девальвировался к доллару и евро. Обе валюты дорожают уже пятые(!) торги подряд. Корзина валют подорожала на 0,60%.

На текущей неделе укрепление белорусского рубля сменилось резким падением. Так, с начала недели стоимость валютной корзины подскочила на 1,50% до максимума за 24 дня. Это позволило почти полностью растерять успехи предыдущих трёх недель, когда рубль РБ подорожал к корзине валют на 1,70% до максимума за 32 дня.

Курс доллара рванул вверх на 0,0410 BYN до 2,6228 BYN/USD — максимума за 85 дней (почти три месяца).

За пять дней стоимость доллара улетела на 0,0856 BYN. С начала месяца доллар подорожал на 0,0439 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0343 BYN до 3,1711 BYN/EUR.

Евро вместе с долларом быстро дорожает уже пятые торги подряд. За это время евро добился большего — подорожал на 0,0912 BYN и обновил исторический максимум, но с начала января укрепился всего на 0,0031 BYN.

Предыдущий рекорд был установлен на торгах 5 января 2021 и продержался чуть больше трёх недель.

Курс российского рубля опустился на 0,0037 BYN до 3,4362 BYN/100 RUB.

В сравнении с началом месяца белорусский рубль укрепился только к российской валюте, которая подешевела на 0,0509 BYN.

Напомним, у Нацбанка уже мало денег для поддержки курса рубря, так что, видимо, как минимум курс будет лихорадить, как максимум, скоро он улетит куда-то очень далеко

Центробанк России

Российский рубль возобновил падение к доллару и евро на торгах Московской биржи.

Средневзвешенный курс доллара к 11:30 подскочил на 1,15 рубля до 76,1854 RUB/USD — максимума почти за два месяца.

Аналогичный курс евро вырос на 1 рубль до 92,21 RUB/EUR — максимума почти за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль с ускорением дешевеет к валютной корзине. Сегодня скорость девальвации была максимальной за последний месяц
 
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