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Шаг вправо, шаг влево - расстрел? В срочном порядке готовятся изменения в "антипротестное", трудовое и избирательное законодательство
Источник материала: Партизан
Изменения в законодательство, связанные с "внутриполитической ситуацией в стране", по приказу Лукашенко должны быть подготовлены до апреля.
Об этом сообщил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов по итогам совещания у Лукашенко.
По его словам, на совещании был рассмотрен "широкий круг вопросов" о "совершенствовании" национального законодательства и возможности его актуализации на перспективу, чтобы "оно своевременно и оперативно реагировало на любые вызовы и угрозы, например, такие, с которыми столкнулась наша страна во втором полугодии 2020 года".
Александр Рахманов подчеркнул, что предложения об изменении законодательства будут подготовлены безотлагательно и приняты в скором времени. Для этой работы Лукашенко установил минимальные сроки.
"В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены", - сказал он.
Но это еще не всё. По его словам, будущие изменения коснутся не только административного, уголовного, уголовно-исполнительного кодекса, но и трудового и избирательного законодательства.
В частности, поправки внесут в Уголовный и Трудовой кодексы — с тем, чтобы пресечь призывы к забастовкам. Ожидаются также ревизия закона об "экстремизме", принятие закона о недопущении "героизации нацизма", усиление защиты персональных данных судей, правоохранителей, журналистов (по всей видимости, речь идет о "придворных", поскольку независимых сажают на сутки и заводят против них уголовные дела).
Другие подробности о столь масштабной ревизии законодательства не сообщаются. Однако очевидно, что с этими поправками режим торопится успеть до "горячей весны".
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Шаг вправо, шаг влево - расстрел? В срочном порядке готовятся изменения в "антипротестное", трудовое и избирательное законодательство
Изменения в законодательство, связанные с "внутриполитической ситуацией в стране", по приказу Лукашенко должны быть подготовлены до апреля.
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