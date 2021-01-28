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Шаг вправо, шаг влево - расстрел? В срочном порядке готовятся изменения в "антипротестное", трудовое и избирательное законодательство

28.01.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изменения в законодательство, связанные с "внутриполитической ситуацией в стране", по приказу Лукашенко должны быть подготовлены до апреля.

Шаг вправо, шаг влево - расстрел? В срочном порядке готовятся изменения в "антипротестное", трудовое и избирательное законодательство
Об этом сообщил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов по итогам совещания у Лукашенко.

По его словам, на совещании был рассмотрен "широкий круг вопросов" о "совершенствовании" национального законодательства и возможности его актуализации на перспективу, чтобы "оно своевременно и оперативно реагировало на любые вызовы и угрозы, например, такие, с которыми столкнулась наша страна во втором полугодии 2020 года".

Александр Рахманов подчеркнул, что предложения об изменении законодательства будут подготовлены безотлагательно и приняты в скором времени. Для этой работы Лукашенко установил минимальные сроки. 

"В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены", - сказал он.

Но это еще не всё. По его словам, будущие изменения коснутся не только административного, уголовного, уголовно-исполнительного кодекса, но и трудового и избирательного законодательства.

В частности, поправки внесут в Уголовный и Трудовой кодексы — с тем, чтобы пресечь призывы к забастовкам. Ожидаются также ревизия закона об "экстремизме", принятие закона о недопущении "героизации нацизма", усиление защиты персональных данных судей, правоохранителей, журналистов (по всей видимости, речь идет о "придворных", поскольку независимых сажают на сутки и заводят против них уголовные дела).

Другие подробности о столь масштабной ревизии законодательства не сообщаются. Однако очевидно, что с этими поправками режим торопится успеть до "горячей весны".
 
 
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Изменения в законодательство, связанные с "внутриполитической ситуацией в стране", по приказу Лукашенко должны быть подготовлены до апреля.
 
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