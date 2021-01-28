Погода в СНГ: в Таджикистане солнечно и тепло, Армению сковал холод

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве из-за снегопадов объявлен желтый уровень опасности. Осадки будут идти два дня. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

После небольшого потепления в Беларуси снова холодно. Днем ожидается четыре градуса мороза. Ночью столбики термометров опустятся до минус девяти. На востоке страны возможен сильный снег. Энергетики работают в режиме повышенной готовности. Накануне циклон принес снегопады. Были повреждены линии электропередачи в десятках населенных пунктов. Специалисты просят не подходить к оборванным проводам, а сразу обращаться в районную диспетчерскую электросетей.

Без осадков почти на всей территории Казахстана. Снег с метелью синоптики прогнозируют лишь на востоке. Морозы в стране ослабевают. А к жителям Шымкента и Актау ненадолго заглянула весна. Воздух там прогреется до 10 тепла. Тогда как в столице минус шесть. В Алматы сегодня с утра солнечно. К обеду термометры покажут минус три. В периоды потепления алматинцы меньше пользуются отоплением, а значит, экономия по счетам составит около 3%.

В Душанбе сегодня солнечно, воздух днем прогреется до +14. Тепло будет и в других районах республики. В эти дни жители готовятся отметить один из древнейших праздников – Сада. 30 января разжигают костры и прощаются с зимой. Считается, что через 50 дней земледельцы могут приступить к весеннему севу.

В Армении установилась морозная погода. В самом холодном регионе страны – Ширакской области – ночью было минус 25 градусов, в Ереване – минус 10. Но днем немного потеплеет. Благодаря такой погоде дети устраивают во дворах самодельные катки и проводят другие зимние забавы. Такой зиме рады все жители. В прошлом году погода была теплее, каток на Лебедином озере начинал свою работу только в вечерние часы. Ведь для того, чтобы лед промерз, нужна температура не выше плюс пяти.