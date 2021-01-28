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Украинец Путин приехал на просмотр в гродненский «Неман»

28.01.2021 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненский «Неман» пригласил на просмотр украинского футболиста Виктора Путина. Об этом сообщает официальный сайт клуба.


Уроженец Херсонской области является воспитанником киевской футбольной школы «Динамо» имени В.В. Лобановского. Очень долгое время полузащитник выступает в польских клубах. Последним из них был ГКС из Белхатува, который играет во втором польском дивизионе. В 21 матче сезона 2020 года полузащитник провел на поле 748 минут, записав на свой счет одну голевую передачу.

Также на просмотр в «Неман» приехали молдаване Сергей Трофан и Руслан Челари, а также россиянин Иван Бакланов.

 
 
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Гродненский «Неман» пригласил на просмотр украинского футболиста Виктора Путина. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
 
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