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Украинец Путин приехал на просмотр в гродненский «Неман»
Источник материала: Tut.by
Гродненский «Неман» пригласил на просмотр украинского футболиста Виктора Путина. Об этом
Уроженец Херсонской области является воспитанником киевской футбольной школы «Динамо» имени В.В. Лобановского. Очень долгое время полузащитник выступает в польских клубах. Последним из них был ГКС из Белхатува, который играет во втором польском дивизионе. В 21 матче сезона 2020 года полузащитник провел на поле 748 минут, записав на свой счет одну голевую передачу.
Также на просмотр в «Неман» приехали молдаване Сергей Трофан и Руслан Челари, а также россиянин Иван Бакланов.
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Гродненский «Неман» пригласил на просмотр украинского футболиста Виктора Путина. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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