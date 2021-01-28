Флагштоки с эмблемами резидентов ПВТ в ремонте уже три месяца. Вернут ли их, неизвестно

Источник материала: Tut.by

Три месяца назад возле ПВТ в Минске демонтировали флагштоки с эмблемами компаний-резидентов — накануне там состоялась акция протеста. Тогда нам сообщили, что «после вчерашней акции часть флагштоков и механизмов на них оказалась повреждена, их демонтировали для проведения текущего ремонта». Однако флагштоки все еще не вернулись на место, пишет dev.by .



Так выглядит территория у ПВТ в январе 2021 года. Фото: dev.by

30 флагштоков с эмблемами компаний были установлены у ПВТ вдоль МКАД в 2014 году. Проект реализовала компания «Еврофлаг».

dev.by связался с компанией, рассчитывая хоть что-то узнать о судьбе флагштоков после 26 октября. Представитель «Еврофлага» сообщила, что компания не занималась демонтажом флагштоков, более того с 2014 года она не имеет к ним никакого отношения. После реализации проекта флагштоки были переданы в собственность ПВТ.

Издание также связывалось с ПВТ, но новой информации о флагштоках и предполагаемых сроках их возвращения на прежнее место ему не сообщили.