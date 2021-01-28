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В Беларуси больше не будут производить Geely Emgrand 7 и Emgrand X7

28.01.2021 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году завод прекращает выпуск моделей Geely Emgrand 7 и Emgrand X7. Об этом заявил директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский в ходе пресс-конференции, посвященной запуску новой модели — Geely GS.


Пока и кроссовер, и седан еще есть в списках продаваемых моделей, но с этого года их выпуск будет прекращен. Cедан Geely Emgrand 7 являлся самой доступной моделью — от 27 900 рублей, но при этом по продажам занимал последнее место среди других моделей Geely. По итогам 2020 года было реализовано 1683 седана. При этом чуть более дорогой Emgrand X7 (от 37 700 рублей) разошелся тиражом 2200 экземпляров.

— Нельзя сказать, что новый Geely GS заменит на конвейере Emgeand X7, это немного разные автомобили. А вот замену седану Emgrand 7 мы рассматриваем. Ей может стать новая модель с литровым турбомотором под капотом. Пока мы пытаемся сделать его максимально бюджетным.


Geely Binray имеет шанс стать самым доступным в линейке марки

Судя по всему, речь идет о седане Geely Binray, который мы успели протестировать. Также дилеры сообщают, что прекращается выпуск Geely Atlas с атмосферными двигателями. В линейке 2021 года останется только версия с турбомотором 1,8 литра мощностью 184 л.с.

В настоящее время завод ведет подготовку к производству модифицированной версии кроссовера — Geely Atlas Pro. Автомобиль имеет немного измененный дизайн передней части, абсолютно новый интерьер. А под капотом у него будет полуторалитровый 177-сильный двигатель. Аналогичный агрегат имеет Coolray.

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На пресс-конференции, посвященной запуску новой модели Geely GS, стало известно, что завод прекрати выпуск седана Emgrand 7 и кроссовера Emgrand X7.
 
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