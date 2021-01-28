|
В Пентагоне назвали проблему M1 Abrams
Источник материала: Tut.by
Танк Abrams последней версии M1A2 SEPv3 (иначе — M1A2C) оказался тяжелее предыдущих. Проблемы танка, который в феврале 2019 года американский журнал The National Interest
В военном ведомстве изданию рассказали, что масса танка ограничивает его возможности по транспортировке имеющимися средствами, в частности эвакуационными машинами, сборными мостами и тягачами. «Обновления Abrams M1A2 SEPv3 вызывают беспокойство по поводу его пригодности», — сообщили в Пентагоне.
Defense News отмечает, что при необходимости M1A2 SEPv3 должен быть развернут «на европейском театре военных действий». «В случае возникновения кризиса танковые бригады, вероятно, должны будут быстро охватить большую территорию, чтобы эффективно реагировать против такого противника, как Россия», — пишет издание.
В феврале 2019 года издание Defence Blog
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале 2019 года американский журнал The National Interest назвал этот танк, возможно, лучшим в мире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)