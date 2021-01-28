Штурвал в салоне и до 840 км на одной зарядке: Tesla обновила Model S и Model X

Источник материала: Tut.by

Обновления флагманских моделей Tesla — лифтбека Model S и кроссовера Model X — ждали давно, и вот ожидание окончено! Компания из Калифорнии поделилась первыми подробностями об электрокарах, которые изменились снаружи, но самое интересное — внутри.





У электромобилей изменилось оформление передней части с новым передним бампером и измененной формой центрального воздухозаборника, также изменился дизайн заднего бампера, а хромированные элементы на кузове уступили место черным, появились новые колесные диски.









Ну, а главные обновки у Model S и Model X — в интерьере, который был полностью переделан. На месте привычного рулевого колеса теперь красуется штурвал, причем за включение поворотников, стеклоочистителей, фар и автопилота отвечают не рычажки, а сенсорные клавиши на спицах. В Tesla уверяют, что новая форма руля «даст совершенно новые ощущения от вождения без лишних перехватов».





Изменилось оформление передней панели, а центральное место по-прежнему занимает 17-дюймовый «планшет» — но отныне не в вертикальной, а горизонтальной ориентации и с разрешением 2200×1300. Два других дисплея — 12,3-дюймовый для приборов и отдельный «телевизор» диагональю 8 дюймов в торце центрального тоннеля для задних пассажиров. Среди прочих особенностей оснащения — подогрев всех сидений (передние располагают также вентиляцией), обогрев руля и лобового стекла, атмосферная подсветка салона, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для гаджетов, разъемы USB-C для каждого пассажира и электропривод задней двери.





Все версии Model S и Model X получили новые электродвигатели и батареи с улучшенным охлаждением (их емкость Tesla пока не разглашает). У базового варианта Long Range два электромотора суммарной мощностью 679 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 3,2 секунды у лифтбека и 3,9 секунды у кроссовера («максималка» 250 км/ч), заявленный запас хода — 663 км для Model S и 580 км для Model X. Цены в США — 79 990 и 89 990 долларов соответственно.





Модификации Performance в гамме больше нет — топовыми теперь являются версии Plaid и Plaid+ с тремя электродвигателями. У «просто» Plaid отдача достигает 1034 л.с., набор первой «сотни» — за 2,1 секунды у Model S и 2,6 секунды для Model X (максимальная скорость — 320 и 262 км/ч соответственно), а пробег без перезарядки — до 628 км у лифтбека и 547 км для кроссовера. За океаном Model S Plaid и Model X в аналогичном исполнении оценивается в 119 990 долларов.





Что касается Plaid+, то такая версия будет только у Model S (по крайней мере, для кроссовера она пока не заявлена). Мощность превысит 1100 л.с., разгон до 100 км/ч примерно за 2 секунды, а паспортная дальность хода — «более 840 км» благодаря новым тяговым батареям Tesla с увеличенной емкостью аккумуляторных ячеек, о которых Илон Маск рассказал минувшей осенью.





Компания уже принимает заказы на Model S Plaid+, стартовая цена — 139 990 долларов, но покупатели получат такие машины в лучшем случае в 2022 году. Поставки остальных версий обновленных электрокаров начнутся в марте этого года.