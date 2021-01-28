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Чемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Минска в Каир

28.01.2021 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира по современному пятиборью состоится в Каире (Египет) вместо Минска, информирует официальный сайт Международного союза современного пятиборья (UIPM). Турнир пройдет с 7 по 13 июня.


Фото: Reuters

Отмечается, что город уже принимал чемпионат мира по современному пятиборью в 2017 году.

Напомним, исполком UIPM единогласно решил отложить проведение турнира в Минске. Причиной такого решения стала нестабильная обстановка в стране, которая могла бы поставить под угрозу успех соревнований. Кроме того, принимались во внимание санкции, которые были введены Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси.

Ранее по той же причине Беларусь лишилась права на проведение чемпионата мира — 2021 по хоккею. Турнир должен был пройти в Риге и Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат мира по современному пятиборью состоится в Каире (Египет) вместо Минска, информирует официальный сайт Международного союза современного пятиборья (UIPM)....
 
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