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Чемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Минска в Каир
Источник материала: Tut.by
Чемпионат мира по современному пятиборью состоится в Каире (Египет) вместо Минска, информирует официальный
Отмечается, что город уже принимал чемпионат мира по современному пятиборью в 2017 году.
Напомним, исполком UIPM единогласно решил
Ранее по той же причине Беларусь лишилась права на проведение чемпионата мира — 2021 по хоккею. Турнир должен был пройти в Риге и Минске.
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Чемпионат мира по современному пятиборью состоится в Каире (Египет) вместо Минска, информирует официальный сайт Международного союза современного пятиборья (UIPM)....
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