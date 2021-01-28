Бизнесмен Мошенский: «Либо снимать паруса, либо ловить попутный ветер»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава группы компаний «Санта» ответил на вопрос probusiness.io , в условиях сегодняшнего кризиса что для бизнеса логично: затаиться и переждать или, наоборот, «захватывать территорию»?





Фото Дарья Гращенкова, probusiness.io

— Специфика любого кризиса заключается в следующем: если шторм — нужно либо снимать паруса, чтобы мачту не сломало, либо выруливать, ловить попутный ветер, — рассуждает бизнесмен, пока что избежавший попадания в санкционные списки ЕС, и по совместительству глава Федерации гребли Александр Мошенский, недавно среди прочих присутствующий на праздничном приеме Лукашенко в честь старого Нового года . — Здесь нет универсального совета. У производителей рентгеноборудования, насколько мне известно, на 30% увеличились поставки в кризис.

Поэтому если ты чувствуешь свой бизнес и понимаешь, что сейчас это твоя точка роста — нужно делать. Если просто «потому что кризис» думаешь брать валютные кредиты и покупать недвижимость — я не знаю… Любое решение нужно принимать осознанно, оценивая риски.

Если у тебя нет осознанного решения — есть хороший совет: иди качай попу.

Кризис закончится, а накачанная попа никому не помешает (улыбается. — Прим.). В любом случае человеку дано какое-то время жизни, и его нужно использовать по максимуму.

Если ты даже попал в трудную ситуацию — используй обстоятельства и ресурсы таким образом, чтобы извлечь максимально возможную пользу для себя. Суть в этом. Можешь развивать бизнес — развивай. Не можешь — развивай себя. И это не получается — уделяй время близким, семье.

Но не стой на месте. Что-то делать нужно. В дауншифтинг уходить точно не стоит.