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Разговорчики в сети: «У них всё фейки, фейки, фейки. То ли дело Ник и Майк»

28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Байнет отреагировал на слова Владимира Макея.

Разговорчики в сети: «У них всё фейки, фейки, фейки. То ли дело Ник и Майк»

Министр иностранных дел не верит «измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти». Также он считает, что с приходом их к власти «будет фашиствующая демократия».

Форумчане обсуждают слова главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Что ж вы всё про «разрушение»! Никто страну разрушать не собирается! Просто проведем инвентаризацию/аудит «достигнутого», продадим десяток резиденций, уберем идеологов и прочих дармоедов, оптимизируем штаты управленцев и т.п. Если это «разрушение», то что такое «созидание»?»

«Убрать, уничтожить, смести и так далее и тому подобное… Это как раз, что сейчас происходит. И делают это далеко не те, про кого он говорит».

«Очевидно, фашиствующая демократия – это та, которая презирает законы, преследует своих оппонентов и подавляет любое инакомыслие? Вы это имеете в виду, господин Макей? Тогда у меня для вас плохие новости».

«А что было достигнуто за 30 лет? Зарплаты в 150 долларов? Непонятные личности, которые хватают всех подряд на улице и увозят в неизвестном направлении? Так что достигнуто? Топтание на месте все это время? Спасибо хватит».

«Очередное переливание из пустого в порожнее с одновременной попыткой приписать оппонентам собственные грехи. Ничего нового».

«Почему у вас сменить правителя – равноценно тому, что разрушить страну. А в рамках закона это как, если за одно участие в выборах и сбор подписей –сразу в тюрьму, даже партию зарегистрировать не дадут».

«Интересный у них подход к определению, что есть правда. Если информации соответствует линии партии, то это чистейшая правда, если нет – фейк».

«У них всё фейки, фейки, фейки. То ли дело Ник и Майк».

 
 
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