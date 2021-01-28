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Лукашенко озвучил сводки КГБ: «Пытались взрывать дома и улицы у нас в стране»
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования законодательства рассказал о работе спецслужб по пресечению терактов,
— Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики — группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их, — заявил Лукашенко.
(будет дополнено)
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Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования законодательства рассказал о работе спецслужб по пресечению терактов, пишет БЕЛТА. Он...
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